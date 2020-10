Salgono i contagi a Caselle in Pittari: ora sono 4

Nuovi casi covid a Caselle in Pittari, Comune in cui nei mesi scorsi si era registrato un cluster legato ad un ristorante del posto. Ora nuovi contagi che portano il totale a 4, ma la situazione è sicuramente meno preoccupante del passato.

Le persone risultate positive al tampone, infatti, appartengono al medesimo nucleo familiare: padre, madre e due figlie. Pertanto i legami sono ristretti.

Il primo contagio di questo mese di ottobre a Caselle in Pittari ha riguardato una insegnante della scuola di Scario; poi gli altri tre tamponi positivi.

Per fortuna le condizioni dei 4 non destano preoccupazione. I nuovi contagiati, inoltre, sono già da alcuni giorni in isolamento.