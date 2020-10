Asl Salerno cerca laboratorio per analizzare 1000 tamponi al giorno

E’ stata avviata la procedura finalizzata all’affidamento bimestrale ad un laboratorio di analisi privato accreditato, del servizio di processazione dei tamponi per test molecolare. L’importo a base d’asta è di 1,8 milione di euro. L’Asl Salerno punta in questo modo ad avere un laboratorio accreditato che possa processare 1000 tamponi al giorno. L’importo complessivo tiene conto di un valore di ciascun test non superiore a 30 euro.

L’offerta economica dovrà indicare anche la percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta. fornitura verrà affidata secondo il criterio del minor prezzo. In caso di parità di offerta economica si procederà al sorteggio.

I laboratori interessati dovranno inviare la loro offerta con la documentazione prevista dal bando entro le 9 di venerdì 30 ottobre.