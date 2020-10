Sicignano: due i casi covid

Due persone positive al covid a Sicignano degli Alburni. Ieri l’annuncio del sindaco Giacomo Orco. Il totale dei positivi in paese è di 6. “Ad oggi il loro stato di salute è costantemente monitorato e non desta preoccupazione. Il tracciamento dei contatti avuti procede in maniera veloce e costante e ci auguriamo di chiudere presto un cerchio da non riaprire”, spiega il primo cittadino.

I primi tamponi sui contatti dei pazienti sono già stati eseguiti.

“Il COC sta lavorando senza sosta per adottare tutte le misure volte al contenimento del contagio – prosegue il sindaco – Chiedo però la collaborazione di tutti voi, cari concittadini. Rispettiamo le regole, limitiamo le nostre uscite allo stretto necessario, sempre e in ogni occasione manteniamo il distanziamento sociale e indossiamo correttamente la mascherina. Queste sono le uniche armi che abbiamo. Vi chiedo di non alimentare inutili polemiche e facili allarmismi. L’unico modo per proteggerci è rispettarci, tutelando la nostra salute e la salute di tutti Vi auguro una buona serata.”