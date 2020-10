L’almanacco del 27 ottobre 2020

E’ il 301° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 65 giorni.

Santi del giorno

San Frumenzio (Vescovo)

San Namazio di Clermont (Vescovo)

Santa Balsamia

Etimologia

Ciriaco, derivante dal greco “Kyrios”, modificato in “Kyriacòs” e poi latinizzato in “Quiriacus” e “Ciriacus”, vuole dire “Dio, Signore”. In uso fin dai primi secoli della cristianità, si è esteso in particolare nell’Italia centro meridionale grazie al culto di molti santi.

Proverbio del giorno

Il medico pietoso fa la piaga verminosa.

Aforisma del giorno

Non basta il non nuocere, bisogna giovare ai vostri fratelli. (G. Mazzini)

Accadde Oggi

1962 – Caso Mattei

1904 – Inaugurata la metropolitana di New York

1994 – Pubblicato il primo banner pubblicitario

1954 – Trieste torna italiana

Sei nato oggi?

In tutto ciò che fai non lasci nulla al caso, organizzi e programmi ogni momento fin nei dettagli, nel tentativo di riuscire a controllare tutto quello che si muove intorno a te. La prima parte della vita è soggetta a molti alti e bassi; con la maturità, però, diventerai più spontaneo e contemporaneamente raggiungerai stabilità e serenità sia nel lavoro che in amore.

Celebrità nate in questo giorno

1952 – Roberto Benigni

1782 – Niccolò Paganini

1958 – Simon Le Bon

1842 – Giovanni Giolitti

Scomparsi oggi

2013 – Lou Reed

1990 – Ugo Tognazzi

1962 – Enrico Mattei