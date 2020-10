Giungano, abuso d’ufficio: vicesindaco a giudizio

Dovrà rispondere di abuso d’ufficio Franco Russomando, vicesindaco del Comune di Giungano. L’amministratore cilentano è finito sotto accusa per una vicenda che risale a quattro anni fa quando ricopriva anche l’incarico di responsabile del servizio tecnico del Comune per la quiescenza del funzionario. In quell’occasione l’Ente aveva avviato l’iter per dei lavori per quasi 600mila euro relativi a lavori alla sistemazione di via Piana.

L’opera doveva essere realizzata in due lotti. Stando alle accuse i lavori relativi al primo lotto sarebbero stati assegnati con affidamento diretto. Ciò avrebbe violato le previsioni del codice degli appalti.

Il caso sarà discusso presso il Tribunale di Salerno. Tra i coinvolti anche un tecnico del Comune di Giungano, il direttore dei lavori, il Rup e il titolare dell’impresa esecutrice delle opere.

Russomando aveva preannunciato anche le sue dimissioni dalla carica di vicesindaco, ma il sindaco Orlotti e l’intera maggioranza, avevano confermato la loro piena fiducia a Russomando.