Gioi: voragine in strada, auto resta bloccata

GIOI. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per liberare un’auto intrappolata in una voragine apertasi nella carreggiata. E’ successo questa mattina a Gioi dove le piogge incessanti hanno determinato la frana di un muro di contenimento in pietra che a sua volta ha determinato un buco nella pavimentazione sovrastante, apertosi al passaggio di un’auto che vi è rimasta bloccata.

Per fortuna l’automobilista non ha riportato ferite. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’antico convento di San Francesco nel centro storico di Gioi.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spostare l’auto. Presente anche il sindaco Mariateresa Scarpa. Spetterà al Comune valutare gli interventi da compiere. Attualmente la strada resta chiusa.