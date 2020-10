Covid: nuovi casi in Cilento e Diano, la mappa

Nel Golfo di Policastro la situazione più preoccupante, ma aumentano i casi anche nell’alto Cilento e nei piccoli comuni dell’interno. C’è un dato comune, però: tutti i contagiati sono asintomatici o hanno lievi sintomi. Solo due persone hanno necessitato del ricovero in ospedale, nel reparto di degenza, per una migliore terapia. E’ questa la situazione dell’emergenza covid nel comprensorio del Parco.

L’ultimo caso è emerso ieri sera a Castelnuovo Cilento, annunciato dal sindaco Eros Lamaida. Nel vicino comune di Salento, invece, l’unico positivo registrato nelle scorse settimane è ufficialmente guarito.

Aumenta il numero dei contagi a Sapri. La città della Spigolatrice ha raggiunto quota 30 con i 3 contagi registrati ieri. Si tratta di un uomo e due donne appartenenti a due nuclei familiari diversi. Due di loro non rientrano in catene precedenti. Diverse persone hanno scoperto la loro positività sottoponendosi a tampone presso laboratorio privato. In riva alla baia si registrano anche 2 guarigioni.

Ieri un caso covid anche a Torraca, dove il numero di positivi sale a 5. A Caselle in Pittari è risultato positivo il convivente dell’insegnante di Scario risultata positiva nei giorni scorsi. Nel Golfo di Policastro hanno cittadini contagiati anche i comuni di Ispani, Vibonati, Santa Marina.

Nuovo caso covid a Camerota. Positivo un marinaio della Guardia Costiera che però non è originario del posto.

Quattro nuovi casi ad Agropoli: 3 sono stati registrati ieri sera, un quarto nella mattinata. I casi positivi sono 17, con altre sei guarigioni registrate nelle ultime 24 ore. Ieri un nuovo caso ad Altavilla Silentina e nella vicina Albanella.

Nel Vallo di Diano due casi a Polla, una ragazza e un uomo. Entrambi sono asintomatici. Sale così a 24 il numero dei positivi in città. Sempre ieri si erano segnalati due contagi ad Atena Lucana dove gli attualmente positivi sono 12. Nel comprensorio valdianese si segnalano complessivamente 62 contagiati. Nessuno di questi è in condizioni preoccupanti.

Negli Alburni Roscigno è in attesa dell’esito di un tampone.