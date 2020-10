“A piedi nel Cilento” concluso il viaggio tra la Valle del Calore e i Monti Alburni

Si è concluso il 25 ottobre il cammino di “A piedi nel Cilento”. Il viaggio di due viaggiatori professionisti, Valentina Lo Surdo e Federico Valeri che sono arrivati nel Cilento, lo scorso 17 ottobre direttamente dalla Toscana, dopo aver raccontato l’Amiata Gran Tour, per effettuare il primo reportage del cammino A piedi nel Cilento.

Valentina Lo Surdo è conduttrice radiotelevisiva e reporter di viaggi, voce nota in particolare per le sue conduzioni su Rai Radio3 e da anni si divide tra trasmissioni culturali e cammini, tacchi e scarponi. Il suo coraggio nel passare dai palchi più prestigiosi come presentatrice ai percorsi a piedi più impegnativi porta con sé il messaggio di guardare oltre l’apparenza e di tornare a contatto con l’essenziale.

Federico Valeri, invece, è un viaggiatore e un imprenditore nel mondo della comunicazione, ama la lentezza ed entrare in contatto con le persone e la cultura enogastronomica dei luoghi. In anticipo rispetto ai tempi attuali, Federico ha fatto dello smart working uno stile di vita.

I due viaggiatori in una settimana, dal 18 al 25 ottobre, hanno percorso sette tappe di un itinerario a piedi tra gli Alburni e il Cilento, passando per Sant’Angelo a Fasanella, Roscigno, Sacco, Magliano, Felitto, Aquara, sino alla vetta del Panormo, per arrivare fino a Paestum, ultima tappa del viaggio.

La squadra di A piedi nel Cilento è composta da un grande gruppo di amici trekker, soci di Geotrek Paestum e dei Moscardini di Angri: Francesco Coppola, Giacomo Cacchione e Donato D’Ambrosio.