Camerota, progetti per 1,6 milioni

Il Comune di Camerota ha ottenuto 1.656.093 euro per spese di progetti dal ministero dell’Interno. Si tratta di tre finanziamenti di 928 mila euro, 415 mila euro e 312 mila euro. Il primo riguarda la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, il secondo la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e il terzo l’adeguamento antisismico di immobili pubblici.

«Accolgo con molto entusiasmo la notizia che il ministero ha ammesso a finanziamento le richieste di progettazione avanzate dal Comune di Camerota – dichiara il sindaco Mario Salvatore Scarpitta -. Un altro milione e mezzo che va aggiungersi alla progettazione e alla costruzione di opere per il futuro del territorio».

I fondi arrivano dopo l’incremento di 300 milioni di euro della dotazione 2020 del Fondo progettazione, previsto con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 agosto 2020, destinato a sostenere le spese da affrontare dagli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nonché per il completamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale.