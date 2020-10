Buccino: domani saranno effettuati 100 tamponi presso il parcheggio del Comune in modalità Drive in

Nella conferenza stampa di poco fa, il Sindaco di Buccino Nicola Parisi, ha annunciato l’arrivo di 100 tamponi per domani mattina alle 9.30.

In modalità Drive in, gli interessati passeranno con le auto nel parcheggio retrostante il Palazzo Comunale, sarà prelevato il materiale biologico a tutti coloro che hanno avuto contatti, diretti ed indiretti, con le due contagiate: la barista e l’estetista, che in questo momento, sono in quarantena ed in buone condizioni di salute.

Insieme alla Fondazione San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra,

L’Amministrazione comunale di Buccino effettuerà i tamponi, in un clima di grande pressione.

“Come Giovanna d’Arco fu arsa sul rogo, così le nostre compaesane, Elvira e Giovanna, vengono attaccate giornalmente, come se fossero responsabili della situazione creatasi”, ha dichiarato il Sindaco Parisi, il quale raccomanda di attenersi alle indicazioni sulle distanze, mascherine ed igiene.