Azienda green? Ecco alcune idee per un packaging a prova di ecosostenibilità

Il 2020 è senza dubbio un anno di grandi cambiamenti, non solo per gli effetti della pandemia di Covid-19, ma per una serie di aspetti che stanno trasformando la società, il sistema economico e il modo di comunicare. Fra i temi più sentiti c’è quello della sostenibilità ambientale, con una maggiore consapevolezza degli utenti nei confronti dell’impatto delle proprie scelte sull’ecosistema.

Questo fenomeno sta premiando le aziende green in grado di proporre alternative efficaci, una situazione che sta spingendo molte imprese verso la creazione di un brand sostenibile per conquistare la fiducia dei consumatori.

In particolare, negli ultimi mesi è emerso il concetto di marketing green, un approccio alla comunicazione più trasparente, etico e in grado di valorizzare gli aspetti ecologici legati al business.

Le nuove strategie di marketing partono ovviamente da un ripensamento del progetto aziendale, infatti alla base di tutto c’è l’organizzazione di processi sostenibili, per diminuire l’impatto ambientale dei prodotti curandone ogni dettaglio, dall’utilizzo ottimale delle risorse naturali necessarie per la produzione del bene fino a un packaging ecologico.

Le opzioni più interessanti per un packaging green

Al giorno d’oggi, le opportunità per le aziende che vogliono migliorare la propria impronta ambientale sono davvero numerose, grazie a proposte innovative che consentono di ottimizzare tutte le caratteristiche dei prodotti da presentare sul mercato.

Ad ogni modo, un imballo non deve soltanto essere ecologico, ma garantire comunque elevati standard di qualità, un design esclusivo e la massima personalizzazione per ottimizzare il marketing aziendale.

Tra le proposte più interessanti ci sono le soluzioni per il packaging ecologico del portale Sacchettiditessuto.it, come questi sacchetti in rete realizzati in cotone naturale, 100% green e certificati, da usare per saponi e prodotti di cosmetica e completamente riutilizzabili.

Le pochette su misura rappresentano senz’altro un’opzione molto apprezzata dai brand specializzati negli articoli per la cura della persona, in assoluto uno dei settori più impegnati nella sostenibilità ambientale e nella naturalezza dei prodotti.

Allo stesso tempo, si possono scegliere sacchetti bio-ecologici in lino, ideali per vendere profumi per ambienti grazie alla chiusura di sicurezza con zip, oppure i sacchetti in canapa per i saponi interamente eco-compatibili, per la massima valorizzazione di prodotti green e naturali.

Ad ogni modo, esistono opzioni anche per altri settori, come i sacchetti in cotone ecologico per il pane e la pizza, da usare per l’allestimento della sala dei ristoranti o come soluzione ecologica per il cibo caldo da asporto di forni e pizzerie.

Per articoli più esclusivi ci sono anche le borse in tessuto, realizzate in materiali naturali come il cotone grezzo, il feltro di lana e la juta, indicate per assicurare un volume più elevato rimanendo su un packaging a basso impatto ambientale e soprattutto riutilizzabile.

Il riuso è infatti uno degli aspetti più importanti in questo campo, senza trascurare un design Made in Italy e la possibilità di personalizzare ogni prodotto in base alle esigenze del proprio business.

Dal packaging al green marketing per valorizzare la comunicazione

Scegliere un packaging ecologico significa prendere una decisione con un forte impatto sulla propria azienda, in quanto consente di cambiare mentalità ma costringe a rivedere tutti i processi organizzativi.

Per questo motivo, è essenziale usare questo approccio all’interno delle strategie di marketing, inserendo nella comunicazione aziendali i valori e gli investimenti realizzati per diminuire l’impatto ambientale del proprio business.

L’utilizzo di imballaggi e confezioni green deve essere indicato in modo adeguato, sia all’interno del negozio fisico sia nello store online, affinché gli utenti sappiano subito che acquistando i prodotti del brand potranno compiere una scelta sostenibile.

Si tratta di una caratteristica fondamentale, in quanto permette di creare un circolo virtuoso, in cui le persone son incentivate ad acquistare i propri prodotti poiché supportano le azioni ecologiche dell’azienda.

Questo processo può risultare estremamente benefico sia per l’ambiente sia per gli affari, promuovendo una maggiore coscienza ecologica tra i consumatori e le imprese. Per questo motivo, è opportuno pianificare campagne di sponsorizzare ad hoc, in cui viene messo in risalto l’impegno dell’azienda nella diminuzione dell’impatto ambientale, rendendo gli utenti partecipi di queste iniziative per massimizzare i vantaggi per ogni soggetto coinvolto.