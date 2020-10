Albanella: sconti del 50% per i gestori di attività costrette alla chiusura

ALBANELLA. Non basta disegnare arcobaleni per assicurarci che “andrà tutto bene”; in questo tempo di emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale, ci vogliono gesti concreti e la parola d’ordine diventa “solidarietà”. Ben lo ha capito Silvia Corcillo, giovane hairstylist di Albanella, che ha deciso di fare qualcosa per i suoi colleghi titolari di esercizi commerciali maggiormente colpiti dalle nuove misure anti-Covid.

Dal 27 ottobre al 24 novembre nel salone “Silvia Arte&Capelli” sarà così applicato uno sconto del 50% sui trattamenti di taglio e colore a tutti i gestori di palestre, centri sportivi, ristoranti e pizzerie del territorio comunale di Albanella. Un gesto tanto semplice quanto nobile che ha il valore di un abbraccio – che non ci si può scambiare fisicamente – nei confronti di chi da marzo ormai paga più di altri le conseguenze della pandemia.

L’idea di Silvia Corcillo è stata accolta sui social con grandissima ammirazione. L’auspicio è che in tanti possano emularla per creare una vera e propria rete solidale; un circolo virtuoso di aiuto reciproco, nel segno dell’arcobaleno.