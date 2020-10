Oroscopo: Scorpione, in amore state scherzando con il fuoco

Ariete – Siete nelle condizioni per tentare di dare una svolta nel lavoro. Non scommettete troppo sull’amore

Toro – Non sempre le vostre opinioni possono essere condivise dai superiori. In amore meritate una lezione.

Gemelli – Non vi è rimasto troppo tempo per rimediare agli errori di valutazione . Gioie intense in amore

Cancro – Nel lavoro fate un passo alla volta, senza mai indietreggiare. Chiarite un equivoco con il partner.

Leone – Grazie all’ottimo lavoro potrete chiedere ai superiori margini di autonomia. Sentimenti ballerini

Vergine – Dovete mettere ordine nei vostri progetti professionali. Un incontro folgorante in serata

Bilancia – Giornata costruttiva per quanto riguarda la vostra attività. Con il partner non anticipate i tempi

Scorpione – Magnifiche novità per la vostra professione. In amore state scherzando con il fuoco.

Sagittario – Situazione lavorativa incerta e confusa. I rapporti di amicizia stanno diventando più intensi.

Capricorno – Frenate l’impulsività e la tendenza all’improvvisazione. Irrequietezza sentimentale deleteria

Acquario – Le questioni che vi sembravano incomprensibili si riveleranno facili. L’amore va afferrato al volo

Pesci – Non prendete troppe decisioni senza consultare i vostri collaboratori. Avete bisogno di allegria