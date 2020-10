La Bcc di Aquara sbarca a Salerno

Oggi, Lunedì 26 ottobre, inizia ad operare a Salerno una seconda Filiale della BCC di Aquara. Nella centralissima Via Garibaldi ai nn. 86,88, 90 (di fronte a Piazza della Concordia) la Filiale si presenta con un look molto raffinato. Piccola ma adatta allo scopo. Chiunque l’ha vista in anteprima ne è rimasto favorevolmente impressionato.

Non ci sarà una cerimonia di inaugurazione, per non incorrere nei rigori del virus. Alle ore 9,30 ci sarà la benedizione dei locali – affidata al Parroco don Mocerino Esposito Leone – ed il taglio del nastro tricolore da parte del Presidente della Banca, Luigi Scorziello. Sarà presente il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

I vertici aziendali saranno lieti successivamente, fino alle ore 13,30, di accogliere gli ospiti che vorranno visitare i locali. Hanno assicurato di far visita, in mattinata, alla Filiale: Andrea Prete, Presidente CCIAA di Salerno, Vito Busillo, Presidente Prov.le Coldiretti, Franco Picarone e Andrea Volpe, Consiglieri Regionali, Salvatore Giordano, Presidente Ordine dei Commercialisti, Giovanni D’Angelo, Presidente Ordine dei Medici, Felice di Salvatore, Presidente Ordine dei Geometri, Enzo Luciano, Presidente UNCEM Campania.

Questa è la seconda Filiale della BCC di Aquara a Salerno, dopo quella aperta nella zona industriale da 10 anni. La Bcc di Aquara è una banca orgogliosamente salernitana: tutti i suoi 16 sportelli sono infatti nella Provincia di Salerno e il motto della Banca è “dalle tue parti, dalla tua parte”.

L’anno scorso in Campania hanno chiuso ben 122 sportelli bancari. Le BCC non solo non ne hanno chiuso nessuno ma, al contrario, hanno aperto qualche sportello. La BCC di Aquara, infatti, l’anno scorso ha aperto due sportelli e quest’anno ne apre tre.

La Covid-19 è stata una doccia fredda per il mondo produttivo (e non solo). La Banca sta dimostrando di investire sul futuro, di credere nella crescita, con maggiore passione e maggiore tenacia rispetto a prima, con maggiore fiducia nelle potenzialità della comunità di cui facciamo parte.

La BCC di Aquara è piccola ma solida. Quest’anno è al 43° esercizio: mai una flessione, sempre in crescita, prudente ma costante.