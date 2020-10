Covid, nuovi casi ad Agropoli, nel Golfo di Policastro e nel Vallo

Sei guarigioni e tre nuovi casi di coronavirus ad Agropoli. Questi ultimi fanno riferimento alla catena dei contatti del 21 ottobre. In questo caso si tratta di persone asintomatiche, che già erano in isolamento e per le quali si sta ricostruendo la catena dei contatti. I casi ad oggi positivi sono quindi 17.

Torraca, salgono a 5 i casi di Covid-19: si tratta di uomo asintomatico

Ancora un nuovo caso anche nel piccolo borgo di Torraca.

Si tratta di un uomo asintomatico, non collegato al cluster di Sapri, che si trova già in isolamento domiciliare.

Infatti, il soggetto proveniente da fuori, appena ricevuta la notizia della positività, ha provveduto immediatamente a porsi in autoisolamento.

“Voglio tranquillizzare tutti i cittadini – dichiara il Primo Cittadino Francesco Bianco – il soggetto non ha collegamenti con i casi precedenti e non ha avuto contatti con altre persone di Torraca. Invito, ancora una volta, a rispettare tutte le disposizioni regionali e nazionali”.

Dopo il caso della neo-mamma, il numero dei contagi sale a 5, in attesa dei risultati dei 13 tamponi collegati ai primi 3 casi del cluster saprese.

Proprio a Sapri oggi altri due contagi. Uno, infine, a Caselle in Pittari, si tratta di un contatto della insegnante di Scario.

A Polla, infine, positiva una ragazza già in isolamento da diversi giorni.