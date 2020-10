Novità al vertice dell’Asl Salerno. Il direttore generale Mario Iervolino sostituito in via temporanea da Vincenzo D’Amato, direttore dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi D’Aragona”

Iervolino, così come riportato nel decreto del presidente della regione campania è stato sostituito in quanto impossibilitato a svolgere l’incarico temporaneamente, pare per motivi di salute.