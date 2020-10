Agropoli: nuovo caso covid

AGROPOLI. «Questo per me è un periodo molto critico, purtroppo dovrò affrontare cure particolari e per questo sono stata sottoposta a tampone. Dal giorno 19, solo ora mi è stata comunicata la mia positività, ed i miei figli sono in attesa che venga effettuato il tampone. Chiedo scusa a tutti, ma non posso ricordare tutte le persone che ho incontrato. Ora sono in quarantena con i miei figli, ma penso sia giusto avvisare chiunque conosca me o i miei figli, e pensi di aver avuto contatto con noi».

Così Claudia Di Matteo, di Agropoli, che annuncia la sua positività al covid per permettere a tutti i suoi contatti di ricostruire eventuali contagi.

Salgono così a 20 i contagi ad Agropoli, dove si registrano anche 6 guariti in questa seconda fase d’emergenza.