A Montano Antilia, l’iniziativa del sindaco-medico: ecografie gratis

MONTANO ANTILIA. L’emergenza coronavirus rischia di mettere in secondo piano le altre patologie per le quali i cittadini avrebbero bisogno di cure ed esami.

In molti evitano di recarsi in ospedale, temono il contagio, e la Regione da parte sua ha sospeso molte attività ordinarie degli ospedali che lavorano principalmente per assicurare l’urgenza.

Così c’è chi prova a dare un piccolo aiuto ai cittadini bisognosi comunque di prestazioni sanitarie. Il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, che di professione fa il medico, ha deciso di venire incontro alle loro difficoltà.

“A partire dal mese di Novembre (prima decade), effettuerò una seduta ecografica monosettimanale completamente gratuita (qualsiasi tipo di ecografia) ovviamente nel massimo rispetto delle norme antcovid destinata a Tutti”, ha spiegato l’amministratore cilentano. I cittadini che hanno necessità potranno rivolgersi al sindaco privatamente a partire da giovedì 29 ottobre (ore serali)!