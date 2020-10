Vibonati, centro accoglienza disabili e anziani nell’ex caserma

VIBONATI. É stato pubblicato sul sito internet del Comune di Vibonati, il bando di gara relativo all’affidamento in locazione dell’immobile comunale, sito in Via Roma, a Vibonati capoluogo, da adibire a centro di accoglienza per i diversamente abili. L’immobile di proprietà del Comune, ristrutturato negli anni scorsi grazie ad un contributo della Regione Campania, è consegnato, in locazione, unitamente agli impianti ivi presenti (ascensore, fotovoltaico etc.) per un periodo di 9 anni.

La struttura si sviluppa su 3 livelli ed ha una superficie di quasi 500 mq più un solarium.

Un modo per riutilizzare un bene pubblico garantendo al contempo maggiori servizi, in particolare alle fasce deboli della popolazione.