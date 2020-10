Torraca: arriva il metano

TORRACA. A partire da martedì 27 ottobre i tecnici della concessionaria Cilento Reti Gas S.r.l. procederanno alle operazioni di messa in gas dell’impianto cittadino dell’intero territorio comunale ad eccezione di alcune vie dell’abitato tuttora in corso di ultimazione.

La concessionaria proseguirà comunque, nei prossimi giorni, con le attività di costruzione ed ultimazione dell’impianto nelle restanti vie dell’abitato previste nel progetto di metanizzazione e con la realizzazione delle opere di ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali, nonché di allacciamento alla rete per i numerosi cittadini che hanno già fatto o faranno richiesta.

“Durante le operazioni, nelle zone di intervento potrebbero essere percepibili odore di gas o sibili dovuti allo spurgo dell’aria contenuta nelle condotte da mettere in esercizio.

Le operazioni saranno attentamente presidiate dai tecnici della concessionaria e non costituiscono pericolo o motivo di preoccupazione per la cittadinanza in quanto rientranti nelle normali procedure di attivazione degli impianti”, fa sapere il sindaco Domenico Bianco.

A partire dai prossimi giorni i cittadini potranno anche perfezionare i contratti di fornitura con una società di vendita da loro scelta e fruire finalmente del servizio.

A partire dalla data di messa in esercizio la società renderà disponibile il numero verde gratuito 800.901.313, attivo 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, dedicato alle segnalazioni di dispersione, irregolarità o interruzione della fornitura del gas.

In caso di necessità, la cittadinanza potrà segnalare eventuali situazioni di emergenza gas ed anche eventuali danneggiamenti della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura ed i tecnici della concessionaria interverranno prontamente per la risoluzione.