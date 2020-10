Covid, caso ad Alfano

Caso positivo di una persona che è anagraficamente residente ad Alfano. La persona è asintomatica e dagli inizi di settembre è domiciliata in altro paese del Cilento.

La famiglia è già in isolamento volontario in attesa di tampone.

“È doveroso informarvi per evitare che si diffondano false ed allarmistiche notizie. La situazione è sotto controllo e preciso ancora che la persona risiede ad Alfano ma è domiciliata in altro paese da oltre un mese – precisa il sindaco Elena Anna Gerardo –

Alla persona concittadina risultata positiva vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione”.

Dall’amministratore cilentano un invito a tutti i cittadini: “raccomando quanto già più volte detto: utilizzate la mascherina e attenetevi al distanziamento sociale”.