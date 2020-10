Ospedale di Agropoli: si lavora anche per la rianimazione

AGROPOLI. Non solo la degenza. All’ospedale civile di Agropoli si lavora per assicurare anche l’attivazione dei posti di terapia intensiva e subintensiva. Lo scoglio più grosso, ovvero quello del personale, sembra essere risolto. L’Asl Salerno avrebbe ricevuto la disponibilità di sanitari a lavorare presso il nosocomio agropolese e sono iniziati gli interventi per assicurare la funzionalità del reparto.

Da questa settimana sono state montate le apparecchiature, settati i pc e nei prossimi giorni sarà necessario completare l’installazione di alcune pareti in vetro all’interno dei locali.

Inoltre nel piazzale antistante l’Usca, sarà installata la tende per il pre-triage che servirà ad accogliere i sospetti pazienti covid per sottoporli ai primi esami e stabilire eventualmente se ricoverarli o meno.

L’obiettivo è quello di rendere funzionale il covid hospital di Agropoli entro mercoledì prossimo, ma possibile che il termine slitti di qualche giorno.