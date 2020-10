Lockdown in Campania, scattano le proteste

Lockdown in Campania, una decisione che non piace e che sta determinando rabbia e proteste. Una di queste ha preso il via nel pomeriggio quando alcune persone habbi bloccato con auto e moto gli ingressi autostradali dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno all’altezza di Portici.

Il blocco, seguito dal suonare incessante di clacson, èscattato subito dopo la diretta Fb del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che ha chiesto al governo il lockdown totale e annunciato quello regionale.

Anche stasera sono previste alcune iniziative di protesta, come già ieri al lungomare di Napoli e oggi a Salerno