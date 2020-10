Campania: 2200 contagi, De Luca annuncia lockdown

“Oggi siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive, efficaci, per fare fronte ad una situazione che è diventata pesante”. Così De Luca annuncia il lockdown che verrà ufficializzato con una prossima ordinanza.

“Procederemo in direzione della chiusura di tutto – ha detto il presidente della Regione – Avevamo immaginato una misura parziale con l’ordinanza che entra in vigore oggi, ma non basta più. Per l’Italia deciderà il Governo, per la Campania faremo quello che riteniamo giusto. Chiuderemo tutto tranne le attività essenziali”.

Previsto anche il blocco della mobilità regionale e tra comuni, così come a marzo. “E’ tempo di difendere le attività produttive. Oggi siamo ancora in tempo, ma siamo a un passo dalla tragedia – ha proseguito De Luca – Io non voglio trovarmi di fronte ai camion che portano centinaia di bare. Non siamo garantiti da nessuno che ciò non avvenga”.

Oggi sono 2280 positivi su 15800 tamponi, pari al 14,5% di contagi rispetto al 12,8% di ieri. Nonostante i dati (gran parte dei contagiati sono asintomatici) la chiusura sta determinando tantissime polemiche. La chiusura, ha detto De Luca, dovrebbe durare circa un mese. “Dopo – ha concluso – se la situazione torna sotto controllo – si può pensare di riaprire”.