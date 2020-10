Nel week end torna l’ora solare

Il countdown per il cambio dell’ora è partito. Presto saluteremo l’ora legale per accogliere di nuovo l’ora solare. E questo vuol dire dover spostare le lancette indietro di un’ora per avere un’ora di luce in più la mattina, almeno fino a quando poi tornerà l’ora legale. Nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre infatti, torna l’ora solare: alle 3 di notte le lancette dovranno tornare un’ora indietro, alle 2.

Ecco i vantaggi: guadagneremo un’ora di luce al mattino e dormiremo (almeno per quel giorno) un’ora in più. Ma si perderà un’ora di luce al pomeriggio, farà buio prima e si entrerà così in un clima invernale.

La modifica resterà in vigore fino alla notte fra il 27 e il 28 marzo 2021, quando tornerà l’ora legale.

Questa abitudine ormai consolidata in Europa però potrebbe finire presto: infatti c’è una forte tendenza europea per abolire questo sistema. Lo scopriremo, probabilmente, verso aprile 2021.