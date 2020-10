Le telecamere della Rai arrivano a Roscigno

ROSCIGNO. Domani giungerà nel comprensorio alburnino una troupe di Rai2. La Pompei del ‘900 aprirà le porte del suo meraviglioso borgo alla nuova trasmissione televisiva del sabato pomeriggio che si occupa di promozione dei territori. Il programma si chiama “Il provinciale” ed è condotto da Federico Quaranta che, con doti di umanità e professionalità, si sta imponendo come “voce” dei territori e delle tradizioni.

La trasmissione andrà in onda nelle prossime settimane. Una bella vetrina per Roscigno che tramite la programmazione nazionale Rai, metterà in mostra monumenti e bellezze del territorio.

Il Provinciale è un viaggio in giro per l’Italia alla ricerca di tesori ambientali ed artistici che entrerà nel palinsesto della Rai dal 31 ottobre.