L’almanacco del 22 ottobre 2020

E’ il 296° giorno dell’anno, 42ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 71 giorni.

Santi del giorno

San Giovanni Paolo II (Papa Karol Józef Wojtyła)

San Donato di Fiesole (Vescovo)

Sant’Abercio di Geropoli (Vescovo)

San Bertario di Montecassino (Abate e Martire)

San Moderano di Berceto (Moderanno di Rennes, Vescovo)

Etimologia

Donata, il latino “donatus” divenne ben presto un personale in uso tra i primi cristiani, a causa del suo evidente significato beneaugurante: “regalato, donato (da Dio)”..

Proverbio del giorno

Gallina che non becca ha già beccato.

Aforisma del giorno

Amate la gente senza chiedere nulla in contraccambio. Anche quando l’altro non vi potrà dare nulla di buono, amatelo. Non vogliate bene ai vostri compagni soltanto perchè sono bravi, perchè scambiano con voi tante cose; vogliate bene anche a coloro che non vi danno nulla. (Don Tonino Bello)

Accadde Oggi

1982 – Debutta Rambo

1938 – Carlson inventa la fotocopiatrice

Sei nato oggi?

Se c’è una cosa che non sopporti, è che ti si dica cosa devi fare. Sei impetuoso, impulsivo, sostenuto da una eccezionale forza di volontà e sei convinto di avere sempre ragione. La tua carica è tale che, il più delle volte, riesci a sbaragliare tutti gli ostacoli. In amore sei irresistibile, ma cerca di tenere a freno la gelosia.

Celebrità nate in questo giorno

1966 – Valeria Golino

1913 – Robert Capa

1968 – Shaggy

1919 – Doris Lessing

Scomparsi oggi

1986 – Albert Szent-Györgyi