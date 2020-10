Casal Velino: domani l’addio a Nicol Esposito

CASAL VELINO. La comunità di Casal Velino è pronta a dare l’ultimo saluto a Nicol Esposito, lo sfortunato ragazzo morto ieri pomeriggio, schiacciato dal suo trattore in località Caselle del Comune di Stella Cilento, davanti agli occhi del fratello (leggi qui). La cerimonia funebre si terrà ad Acquavella, presso la chiesa di San Michele Arcangelo, alle ore 15.30. A stringersi al dolore dei genitori, del fratello e della fidanzata saranno tanti amici che da ieri stanno inondando la bacheca di Nicol di messaggi di cordoglio.

Nicol lavorava insieme al fratello e al padre in un’azienda che si occupava di movimento terra e lavori agricoli. Nel pomeriggio di ieri, dopo aver terminato dei lavori in un fondo, stava caricando il trattore cingolato su un carrello ma qualcosa è andato storto e il mezzo si è ribaltato.

Inutili i soccorsi per il giovane rimasto schiacciato sotto il trattore. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.