Vallo: progetto da 215mila euro per la videosorveglianza

VALLO DELLA LUCANIA. C’è anche il Comune di Vallo tra quelli che hanno scelto di candidare a finanziamento progetti per incrementare la sicurezza sul territorio. Il Ministero dell’Interno, infatti, ha concesso risorse per l’implementazione della videosorveglianza sul territorio. Un’occasione che il Comune guidato dal sindaco Antonio Aloia non vuole perdere e così ha approvato un progetto che prevede una spesa complessiva di 215mila euro per nuovi sistemi di videosorveglianza sulle strade.

Qualora il progetto venisse approvato il Comune dovrebbe farsi carico per cinque anni della gestione e manutenzione degli impianti; inoltre garantirebbe una quota di cofinanziamento di 20mila euro.

Diversi comuni hanno presentato domanda di finanziamento per garantire più sicurezza sul territorio. A tal fine è necessario che i sindaci o loro rappresentanti sottoscrivano un patto per la sicurezza con la Prefettura di Salerno.