Castellabate, al via sanificazione di strade e piazze

Prevista la pulizia e la sanificazione delle strade contro il coronavirus in tutto il territorio di Castellabate. Parte questa sera, mercoledì 21 ottobre e continua nei due giorni successivi, il 22 e il 23 ottobre, il servizio di sanificazione straordinaria delle arterie, predisposto dal Comune di Castellabate per il contenimento del coronavirus.

L’intervento di igienizzazione, che verrà effettuato di notte a partire dalle ore 23, riguarderà strade, vie e piazze di tutte le frazioni del Comune.

«Castellabate attualmente non ha alcun caso di coronavirus sul suo territorio ma per tenere alto il livello di sicurezza bisogna continuare le buone pratiche», tiene a precisare l’assessore alla Protezione Civile, Salvatore Marinelli: «In concomitanza con la preoccupante crescita della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 in Campania, abbiamo voluto intensificare le operazioni di pulizia con tre interventi straordinari».