50 Top Italy 2021. Nel Cilento uno dei ristoranti più buoni d’Italia

Davide Mea è uno degli chef più amati e seguiti nel Cilento. La sua è una cucina senza fronzoli. Gira tutto intorno alla scelta della materia prima che viene lavorata senza essere stravolta. Buon pescato locale, alici di Menaica e tanta passione. Per la prima volta rientra a pieno titolo nella classifica di 50 Top Italy 2021 nella categoria di prezzo “Trattorie ed Osterie” con la posizione 44. Un grande traguardo per il Team Taverna del Mozzo ed una grande soddisfazione per l’intero territorio cilentano che può vantare una grande eccellenza.

50 Top Italy premia, secondo giudizio di tutta una serie di ispettori anonimi e paganti, i migliori ristoranti d’Italia con una classifica che conta 50 posizioni divise per categorie di prezzo, quindi 4 diverse classifiche divise per fasce economiche: Low Cost, Trattorie ed Osterie, entro i 120€ ed oltre i 120€.

Partner dell’iniziativa: Olitalia, Birrificio Fratelli Perrella, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, S.Pellegrino & Acqua Panna, D’Amico, Pastificio Dei Campi, Mulino Caputo, Latteria Sorrentina.