Sapri: c’è un nuovo caso di coronavirus

Nuovo aumento dei casi covid nella Città di Sapri. È di questa mattina la notizia di un uomo residente in Basilicata ma con domicilio a Sapri che è risultato positivo al tampone. Da sottolineare come questo contagio non abbia alcun collegamento con i casi dei giorni scorsi.

Ora il totale in riva alla baia è di 9 pazienti positivi, di cui 1 ricoverato nel reparto covid dell’ospedale ‘Da Procida’ di Salerno.

A questi numeri vanno aggiunti i primi due contagiati in ordine di tempo – il dipendente comunale e la compagna – che si sono negativizzati e che dunque sono stati ufficialmente considerati guariti.