Prime comunioni senza rispetto delle norme covid: sanzioni nel salernitano

Nella giornata di domenica, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, nell’ambito dei servizi preventivi svolti sul territorio di competenza, hanno effettuato controlli presso ristoranti e sale ricevimenti al fine di accertare il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus covid 19 previste dalle vigenti normative nazionale e locale.



In tale contesto, presso due esercizi di ristorazione siti rispettivamente a Pagani e San Marzano sul Sarno, è stato riscontrato che erano in corso di svolgimento 6 distinti banchetti di prima comunione in violazione delle disposizioni in vigore, poiché tra i partecipanti erano presenti, in tutti i casi in esame, numerose persone estranee ai rispettivi nuclei familiari conviventi degli organizzatori, anche in numero superiore a 30.



Le violazioni riscontrate hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie a carico degli organizzatori stessi e degli esercenti, i quali hanno subito anche la chiusura provvisoria delle rispettive attività commerciali.