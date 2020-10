Covid, 82 casi in Provincia: due ad Agropoli

Sono 82 i positivi nelle ultime 24 ore al Coronavirus a Salerno e provincia su 1.622 tamponi processati. Lo ha reso noto nel consueto bollettino l’Asl Salerno. Ad essere più la colpita l’area nord: Cava de’ Tirreni e Scafati con 18 casi, 13 a Salerno città, 4 ad Angri, Baronissi e Nocera Inferiore, tre a Pellezzano e Sarno.

Nella zona sud 2 a Battipaglia, Montecorvino Rovella, Sapri (questi ultimi segnalati in mattinata). Due nuovi casi anche ad Agropoli, persone non collegate ai precedenti contagiati. Si erano recati in un ospedale del napoletano e lì sono risultati positivi. Sono entrambi asintomatici.

1 caso anche a Bellizzi e Campagna.