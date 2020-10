Casaletto: opere abusive non abbattute, il Parco le acquisisce al suo patrimonio

CASALETTO SPARTANO. Abusi edilizi in area Parco. L’Ente pronto ad acquisire i beni al proprio patrimonio. Il caso riguarda degli interventi realizzati in località Vallefrassino di Casaletto Spartano. Qui i carabinieri forestali della locale stazione accertarono nel gennaio scorso la realizzazione di un locale adibito a wc di circa 13 metri cubi e la sistemazione di un piazzale antistante l’ingresso.

Opere, queste, realizzate in area B1 del Parco. Per i lavori sarebbe stato necessario il nulla osta dell’Ente, in realtà non concesso.

Di qui, nel febbraio scorso, l’ordine di demolizione firmato dal direttore Romano Gregorio. Nelle scorse settimane i carabinieri hanno accertato l’inottemperanza del provvedimento; per questo è stato firmato un nuovo ordine che prevede questa volta l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente Parco delle opere abusive.