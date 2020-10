Capaccio, muore malata terminale: per l’Asl è deceduta di covid

Morte per covid. Così l’azienda sanitaria ha classificato il decesso di una donna di 84 anni, malata terminale. La donna era in una casa per anziani di Capaccio Paestum. In seguito ad un malore pochi giorni fa è stata trasferita presso l’ospedale di Eboli. Sottoposta a tampone è risultata positiva al coronavirus.

Oggi il decesso. La donna, affetta da tumore, purtroppo ormai allo stadio terminale, è considerata tra i morti per covid.

È il primo caso di decesso a causa del coronavirus a Capaccio Paestum. Altri decessi si erano segnalati ad Agropoli e Pisciotta.