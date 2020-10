Sessa Cilento, un progetto per l’impianto sportivo di San Mango

SESSA CILENTO. Anche il Comune cilentano, guidato dal sindaco Giovanni Chirico intende partecipare al Bando “Sport e Periferie 2020” il con progetto che prevede la “Riqualificazione dell’impianto sportivo – ricreativo”. Si tratta dell’impianto sportivo situato in via Monastero della frazione San Mango. Il bando, che mette a disposizione risorse derivanti da un fondo costituito da Governo e Coni, ha come finalità la realizzazione e la rigenerazione di interventi da realizzare negli impianti sportivi indirizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane

Il progetto, redatto dal geometra Raffaele Coccoli, avrà una spesa complessiva di 350 mila euro, di cui 250 mila euro per il totale dei lavori compresi oneri di sicurezza e 100 mila euro per le somma a disposizione della stazione appaltante.

I soggetti richiedenti possono presentare la richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura di finanziamento.