Agropoli: pali Telecom, Comune batte cassa

AGROPOLI. Comune a caccia di fondi per ripianare le casse dissestate. L’Ente si prepara a recuperare risorse anche dalla Telecom. Il presupposto è una sentenza della Cassazione che ammette l’azione di risarcimento del danno nei confronti della compagnia telefonica per l’occupazione di suoli pubblici “sine titulo” per l’installazione di pali.

L’Ente ha deciso di avviare la ricognizione dei suoli ove sono presenti le palificazioni della Telecom, al fine di intraprendere azioni legali.

A tal fine è stato dato mandato ad un consulente esterno, un avvocato con studio a Battipaglia, che avrà il compito di assistere legalmente l’Ente sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale per il recupero delle indennità relative all’occupazione abusiva di suoli comunali.