Serramezzana, emergenza covid: nuova location per i matrimoni

SERRAMEZZANA. Matrimoni civili non solo in municipio. Il Comune di Serramezzana ha individuato una nuova sala per le cerimonia e nello specifico il centro polifunzionale. Quest’ultimo, infatti, dispone di una sala di notevoli dimensioni utilizzata per attività multimediali. Una scelta non casuale. Le dimensioni della sala, infatti, consentono quel distanziamento fisico previsto dalle vigente normative anti-covid e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza che l’emergenza epidemologica richiede.

La sala polifunzionale è ubicata in via Roma, adiacente al municipio. Essa potrà essere utilizzata a domanda degli interessati e comunque finché persisteranno le condizioni di emergenza legate alla pandemia. L’utilizzo della sala sarà gratuito.

Fino al 14 novembre 2020, salvo ulteriori restrizioni, saranno in vigore nuovi vincoli alle cerimonie religiose e civili: il Dpcm emanato dal presidente del Consiglio prevede il contingentamento a 30 persone al massimo. Questo significa che banchetti nuziali, battesimi, cresime, compleanni e qualsiasi altra festa potranno svolgersi tra pochi intimi.