Oroscopo: Bilancia, la razionalità rovina i sentimenti

Ariete – Per convincere le persone non avete bisogno di alzare la voce. In amore si accorciano le distanze.

Toro – Cercate di organizzarvi meglio se non volete perdere tempo prezioso. Qualche ostacolo in amore.

Gemelli – Fissate degli obiettivi concreti nel lavoro e poi impegnatevi. Molte emozioni in amore

Cancro – Alcuni progetti sono ancora in fase di elaborazione. In amore non c’è motivo di essere diffidenti

Leone – Con il vostro intuito riuscirete a raggiungere la meta nel lavoro. Ottimi influssi in amore

Vergine – Andate avanti per la vostra strada senza preoccuparvi degli ostacoli. In amore avete scelto bene

Bilancia – Nel lavoro frenate l’impazienza e aspettate il momento migliore. La razionalità rovina i sentimenti.

Scorpione – Finalmente riuscirete a capire in quale direzione muovervi nel lavoro. Un amore scintillante.

Sagittario – Nel fare nuovi progetti sarete condizionati dalla situazione. Il partner vi metterà spalle al muro

Capricorno – Non avete grossi problemi da superare oggi nel lavoro. In amore non forzate le situazioni

Acquario – Nel lavoro state vivendo un periodo di grande creatività. State scambiando per amore una cotta.

Pesci – La posta in gioco nella vostra attività è sempre più alta. I rapporti affettivi vanno coltivati.