Dilettanti: risultati e classifiche dopo le gare del week-end

Questo il resoconto in breve tra i dilettanti, nei campionati con squadre del nostro territorio impegnate. Pari per la Polisportiva Santa Maria ed l’Agropoli, sconfitte per Calpazio, Gelbison ed Herajon. Successo per la Poseidon-Licinella, mentre non è scesa in campo la Virtus Cilento.

Dilettanti: Serie D girone I quarto turno, i risultati.



Troina-Gelbison 1-0

Santa Maria-Fc Messina 0-0

Acr Messina-Acireale 2-1

Città di Sant’Agata-Cittanovese 1-2

Dattilo Noir-Roccella 2-0

Marina di Ragusa-Biancavilla 0-1

Rende-Rotonda 1-1

Licata-Paternò rinviata al 4 novembre

San Luca-Castrovillari rinviata al 4 novembre

Classifica: Cittanovese 10; Biancavilla 9; Acr Messina 8; Acireale, Dattilo Noir, Fc Messina 7; Licata*, San Luca* 6; Rotonda 5; Santa Maria*, Gelbison, Castrovillari **, Troina 4; Paternò**, Città di Sant’Agata 3; Rende 2; Roccella, Marina di Ragusa 0. * Una partita in meno **Due partite in meno.

Dilettanti: Eccellenza girone C secondo turno, i risultati



Salernum Baronissi-Calpazio 6-0

Agropoli-Faiano 1-1

Costa d’Amalfi-Castel San Giorgio 2-0

Sant’Agnello-Real Poggiomarino 1-2

Scafatese-Alfaterna 1-1

Angri-Vico Equense rinviata

Virtus Cilento-Volcei Buccino rinviata



Classifica: Calpazio, Costa d’Amalfi * 6; Scafatese, Faiano, Salernum Baronissi 5; Vico Equense* 4; Castel San Giorgio *, Real Poggiomarino 3; Agropoli *, Volcei Buccino* 2; Alfaterna 1; Virtus Cilento, Sant’Agnello, Angri *** 0. * Una partita in meno ,**Due partite in meno***Tre partite in meno.

Dilettanti: Promozione girone E secondo turno, i risultati.



Poseidon Licinella-Rocchese 1-0

Giffoni Sei Casali-San Marzano 0-2

Pro Sangiorgese-Ebolitana 2-1

Sanseverinese-Sarnese 1-1

Sporting Pontecagnano-Centro Storico Salerno 2-2

Herajon-Temeraria 0-3

Giffonese-Real Palomonte 1-1

Classifica: San Marzano 9; Pro Sangiorgese, Temeraria 7; Giffoni Sei Casali 6; Poseidon Licinella 5; Giffonese, Real Palomonte 4, Sarnese; Ebolitana, Centro Storico Salerno 3; Sanseverinese 2; Sporting Pontecagnano, Herajon1; Rocchese 0.

Dilettanti: Prima Categoria girone G, prima giornata.



Atletico Pisciotta – Real Bellizzi rinviata

Gregoriana – Montecorvino Rovella 3-2

Polisportiva Cilento – Lentiscosa 3-2

Prepezzanese – Acciaroli 2-2

Real Vatolla – Atletico San Gregorio 0-5

Atletico Faiano – Real Agropoli 3-1

Faraone – Pro Colliano 1-2



Classifica: Atletico San Gregorio 3, Atletico Faiano 3, Gregoriana 3, Polisportiva Cilento 3, Pro Colliano 3, Acciaroli Calcio 1, Prepezzanese 1, Atletico Pisciotta 0, Real Bellizzi 0, Lentiscosa 0, Montecorvino Rovella 0, Faraone 0, Real Agropoli 0, Real Vatolla 0.