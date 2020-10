Dibattito oltreoceano dopo le parole di De Luca su Halloween

Se in Italia si ride di fronte alla comicità di De Luca e alle sue battute, negli Stati Uniti le sue parole su Halloween sono state accolte con tutt’altro umore. A innescare il dibattito l’Associated Press, la prima agenzia di stampa internazionale, con sede negli Stati Uniti e in Inghilterra: «Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha definito Halloween una “stupida stravaganza americana” e un “monumento all’imbecillità” annunciando per le 22:00. coprifuoco a Napoli e provincia».

Diverse le critiche, ma anche l’ironia sul presidente della Campania, visti i suoi precedenti.

Il britannico The Independent ha riproposto tutto il repertorio del presidente della Regione, compresa la celebre minaccia dei «carabinieri con il lanciafiamme» contro le feste di studenti dello scorso 20 marzo, in pieno lockdown una sortita che fece letteralmente impazzire i giapponesi, convinti che davvero in Campania le forze dell’ordine girassero coi lanciafiamme e anche la ex top model inglese Naomi Campbell che pubblicò un video con De Luca sul suo profilo Instagram magnificando l’ex sindaco di Salerno.

I commenti di inglesi e americani non sembrano essere del tutto entusiasti.