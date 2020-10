Centola: l’assessore Angela Ciccarini al Training Camp Anci

C’era anche l’assessore del Comune di Centola, Angela Ciccarini, al “Training Camp”, percorso formativo ideato da ANCI Campania e realizzato in collaborazione con la Fondazione Valenzi e Ifel Campania. La prima fase si è conclusa la scorsa settimana. L’appuntamento mira a favorire la diffusione della Politica come funzione sociale insostituibile, finalizzata alla realizzazione del bene comune.

Il fine è quello di contribuire alla formazione della nuova classe dirigente politica, fornendo gli strumenti normativi e strategici necessari a mettere in campo buone politiche di governance.

“È motivo di grande orgoglio per me essere stata selezionata tra i giovani amministratori under 35 che hanno preso parte a questo progetto davvero importante sotto il profilo tecnico ed amministrativo – spiega l’amministratore cilentano – Torno a casa con la consapevolezza che, mai come in questo momento, occorre una politica di qualità che abbia la capacità di essere all’altezza delle grandi sfide che ci attendono nel prossimo futuro. C’è estremo bisogno di fare squadra, di creare un network di competenze e confronto, al di là di ogni appartenenza politica”.

“La vera sfida è dunque parlare di sviluppo, innovazione tecnologica, di crescita e programmazione non escludendo nessuno dalla discussione. Dobbiamo superare il vecchio modello politico basato sull’assistenzialismo e sulla distribuzione del benessere che arriva dall’alto – prosegue – C’è bisogno di rimettere al centro del dibattito valori come la competenza e il merito. Elementi che naturalmente si contrappongono ad una politica vecchia intesa come “amministrazione del potere” e non rivolta al bene comune”.

“Le nuove generazioni hanno competenze, cultura, capacità, talenti e ambizioni che devono trovare nella politica così come nella vita professionale un’ opportunità di valorizzazione e realizzazione”, conclude Angela Ciccarini.