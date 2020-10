Abbandonò cadavere di un anziano in strada: badante di Gioi a processo

Era il febbraio scorso quando i carabinieri rinvennero in una piazzola di sosta sita a poca distanza dall’ospedale “Rummo” di Benevento, il cadavere di un anziano. Le indagini dei carabinieri portarono ad individuare quale responsabile di quel gesto una donna di 64 anni, di Gioi, badante dell’uomo da circa 12 anni.

Mario Cacstellano, questo il nome della vittima, risiedeva a Grottaminarda.

Sentita dal sostituto procuratore Marilia Capitanio, la donna raccontò di aver caricato il cadavere a bordo della sua auto e di averlo trasportato dal centro irpino a Benevento. Qui lo avrebbe abbandonato.



Tutto ciò sarebbe partito da un’esplicita richiesta dell’84enne:

“Quando morirò non ti preoccupare. Puoi lasciarmi ovunque, nessun problema, ma non portarmi dai miei familiari”.

La morte dell’uomo avvenne per cause naturali ma la Procura ha voluto vederci chiaro. La donna, quindi, comparirà davanti ai giudici il prossimo 24 novembre. Sembra che la stessa abbia problemi mentali tant’è che già in passato avrebbe sequestrato il figlio di un suo datore di lavoro. Si pensa che la donna abbia lasciato morire l’anziano non occupandosi adeguatamente di lui.