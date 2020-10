Santa Marina, Fortunato pronto a chiedere la riapertura delle scuole

Dopo la decisione della Regione Campania che consente “… anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia (nidi ed asili della fascia d’età 0-6 anni)”, il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato annuncia che da domani lunedì 19 le attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia dell’I.C. Santa Marina-Policastro riprenderanno con regolarità.

Ma non solo: “domani sarà inviata al governatore De Luca e a tutti gli Enti ed Organi preposti una Nota a mia firma con la quale si chiede, con effetto immediato, la riapertura delle scuole primarie e secondarie in tutti quei comuni della regione dove, per numero e densità di abitanti ed alunni, per spazi individuati ed attrezzati, sia assolutamente possibile e certo garantire il corretto rispetto delle norme di prevenzione da contagio Covid come già stabilite dal D.P.C.M. valido in tutta Italia”.

Sulla chiusura delle scuole è stato presentato anche un ricorso al Tar di Napoli che già ad inizio settimana potrebbe esprimersi sul caso.