La ricetta: Sbriciolata di ricotta ai tre cioccolati

Una ricetta semplice e veloce, giusta in ogni occasione. Una torta che unisce croccantezza e morbidezza, un tripudio per il palato dal gusto delicato e fragrante. Il dolce che unisce grandi e piccini.

Vediamo come prepararla.

In una terrina lavorare 300 gr di farina 00 con 100 gr di zucchero, 1 bustina di lievito per dolci, 1 uovo intero e 100 gr di burro freddo. Lavorare energicamente con le mani fino ad amalgamare bene tutti gli ingredienti ed ottenere un composto sbriciolato. Lasciamo riposare circa 30 minuti.

Intanto prepariamo il ripieno.

In una terrina lavorare 500 gr di ricotta (io ho utilizzato quella di bufala per il sapore più dolce) con 100 gr di zucchero fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. Aggiungere 100 gr di cioccolato fondente a scaglie, 50 gr di cioccolato al latte a scaglie e 50 gr di cioccolato bianco a scaglie. Se si vuole utilizzare solo il cioccolato fondente ne basta 150 gr.

Mettere in uno stampo di 24 cm di diametro 2/3 dell’impasto sbriciolato e spamare sopra la crema di ricotta. Sbriciolare sopra il resto dell’impasto e infornare per 40 minuti a 180°.

Lasciare raffreddare completamente la sbriciolata nella teglia per evitare che si rompa, appena fredda spolverizzare con zucchero al velo e servire. Se non viene consumata tutta subito conservare in frigo.