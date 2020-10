Rai3 accende le telecamere sul sito archeologico di Elea Velia

Il Cilento sotto i riflettori delle telecamere. Non è la prima volta che le tv nazionali arrivano nel territorio del Parco per fare conoscere le bellezze del territorio ed oggi è toccato al parco archeologico di Elea – Velia in un servizio andato in onda su Rai 3 nel corso della rubrica del Tg3, Mezzogiorno Italia.

Il giornalista Michele Giordano mostrando riprese panoramiche mozzafiato dell’area di interesse storico, dopo un intervista al Sindaco Pietro D’Angiolillo che ha evidenziato l’interessamento dell’amministrazione comunale alla valorizzazione del sito di Velia collegato all’area archeologica di Capaccio Paestum, ha messo in risalto la storia di un immobile confiscato dallo Stato.

Quest’ultimo è ubicato a pochi metri dal sito archeologico e presto sarà messo al servizio dei turisti che potranno così usufruire finalmente di ampi spazi a ridosso della stessa area archeologica, non solo come area museale ma anche come un punto di accoglienza d’eccellenza.