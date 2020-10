Stella Cilento: dai giovani un progetto per promuovere il territorio

Il Comune di Stella Cilento, con a capo il sindaco Francesco Massanova, ha approvato il progetto denominato “Viviamo Stella” predisposto dal Forum dei Giovani ai fini della richiesta di contributo alla Regione Campania, che prevede un importo complessivo di 16.900 euro compresa la compartecipazione del Comune di Stella Cilento.

Il Forum, nel dettaglio, vuole promuovere il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei giovani stellani, in un progetto finalizzato alla valorizzazione che passi per diverse attività:

1) CILENTO IN BICI

II progetto “Cilento in bici” nasce per promuovere I’attività turistica della realtà, offrendo non solo l’opportunità di godere dei suggestivi scorci paesaggistici e dei punti di attrazione di maggiore rilievo storico-culturale, ma anche delle numerose attività artigianali svolte nei borghi, che saranno mappati dettagliatamente tramite app \ sito web. Prevista anche la progettazione di un info point (gestito dai giovani del territorio) che offra servizi di informazione, accoglienza e assistenza finalizzato a soddisfare i bisogni degli utenti.

2) CENTRO RICREATIVO

L’idea di dare vita a un centro ricreativo vuole sopperire alla mancanza di un luogo di incontro per i ragazzi del paese. I giovani, sempre più liberi, si trovano a dover fare i conti con bisogni e necessità ma con sempre meno opportunità e occasioni positive per soddisfarli, I luoghi degli Incontri sono spesso superficiali e poco costruttivi: i ragazzi infatti vivono spesso la strada come luogo d’incontro, in quanto escludendo i classici siti di aggregazione come bar, centri sportivi e parrocchia, non dispongono di uno spazio che li accolga e gli offra, gratuitamente, attività, servizi e opportunità, questo progetto vuole risvegliare la creatività e la partecipazione alla vita associativa dove il giovane, assoluto protagonista, ha la possibilità dì inventare e confrontarsi con i propri coetanei e con le altre generazioni.

3) PALESTRA COMUNALE

L’idea di base è quella di realizzare una palestra comunale per promuovere e favorire fa socializzazione e l’inclusione sociale, agevolando contemporaneamente la fascia di popolazione non automunita. L’obiettivo è quello dl garantire un luogo accessibile e senza ostacoli di tipo economico, di promozione del benessere e della tutela della salute, che aggreghi, stringa il legame con il territorio.

4) AULA STUDIO

Considerata la situazione COVID-19 e fa forte possibilità di un ritorno alla didattica a distanza per tutti i livelli d’istruzione, si è pensato che predisporre di un ‘aula studio dotata di rete WiFi e tutti gli strumenti e piattaforme necessarie alla causa, ovvierebbe per molti giovani il problema di seguire le lezioni online nell’eventualità in cui non disponessero degli stessi strumenti

Il Forum dei giovani di Stella Cilento ha vari rapporti con gli enti di terzo settore e coinvolgerà tutta la sua rete territoriale nello svolgimento del progetto. Collabora con: l’Associazione S.M.A.K. per quanto riguarda l’avviamento del progetto “Cilento in Bici”, e funge da intermediario per la realizzazione di eventi culturali; la Proloco di Stella Cilento mettendo a disposizione lo spazio della Biblioteca Comunale per l’allestimento dell’aula studio per la didattica a distanza; l’Associazione “Oltre la scena” nella realizzazione del centro ricreativo.