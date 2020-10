Polla, arresto per furto all’interno distributore di carburante

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto, in polla, in flagranza di reato, un uomo (classe 94), ritenuto responsabile di furto aggravato. Il ladro un pregiudicato della zona, dopo aver sfondato una porta in vetro, si e’ introdotto all’interno dei locali in uso ad un distributore di carburanti e successivamente, dopo aver forzato la cassa self-service, si e’ impossessato della somma di euro 2300.

Grazie alla collaborazione della parte offesa e’ stato tratto in arresto l’autore del reato.

L’intera somma e’ stata riconsegnata al legittimo proprietario.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto in regime degli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.