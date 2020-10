Covid, nono caso ad Agropoli

“Mi è stato comunicato dall’Asl di un nuovo caso di positività al Covid-19. Si tratta di un nostro concittadino che non è collegato agli 8 casi già registrati”. Lo ha reso noto il sindaco di AgropoliAdamo Coppola che ha aggiunto: “Come da prassi, si sta ricostruendo la catena dei contatti”.

La persona in questione si era già posta in quarantena, in via precauzionale, qualche giorno fa non appena ha appreso di essere stata inserita in una catena di contatti, che però non fa riferimento alla Città.

Attualmente ad Agropoli si attende ancora l’esito di numerosi tamponi, compresi quelli sugli studenti della scuola primaria di Cannetiello.